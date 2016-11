El CT Tarragona baixa de categoria

Cau davant d'un Cercle Sabadellès que se salva

Redacció

05/11/2016

El Club Tennis Tarragona baixa de Primrea Divisió després de caure en la darrera eliminatòria, a casa, contra el Cercle Sabadellès.



La jornada arrancava bé pels tarragonins, ja que Jaume Pla i Hèctor Ruiz guanyaven els seus partits i avançaven al Club Tennis Tarragona 2-0 al global de l'eliminatòria. Però les coses no anirien tan bé a partir d'aquell moment, ja que el Cercle s'apuntava els tres individuals que restaven i arribava als dobles amb un partit de avantatge (3-2 global). D'aquesta manera, es feia una breu pausa per recuperar forces i arribava el moment dels dobles definitius.



Les parelles del CTT les formarien Jaume Pla amb Carlos Boluda i Hèctor Ruiz amb Pablo Martin, tots ells han empatat a un set els seus partits havent de decidir d'aquesta manera i gairebé a l'hora a les dues pistes qui anava a segona. Finalment l'equip de Tarragona no ha estat tant encertat o no ha tingut la sort de cara com es diu moltes vegades al supertiebreak i ha perdut davant d'un Cercle Sabadellès que intentarà mantenir la seva categoria dintre d'unes setmanes.