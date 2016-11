El Reus assalta la pista del Forte dei Marmi (2-4)

L'actual campió d'itàlia s'avançaria en la primera meitat, però els gols de Matías Platero, Casanovas, Marín i Torra capgirarien el marcador

Reus Deportiu

Actualitzada 05/11/2016 a les 22:59

El Reus Deportiu La Fira s'ha imposat la nit d'aquest dissabte al Forte dei Marmi per 2 a 4 en el seu retorn a la Copa d'Europa d'hoquei patins.



Els d'Enrico Mariotti, però, haurien de treballar de valent per endur-se els tres punts. S'avançava el Forte al minut 3 de partit mitjançant un penal que transformaria Torné.



Tot i el resultat en contra, els italians no han afluixat, i el partit ha estat durant molts instants de la primera meitat d'anada i tornada. Pedro Henriques salvaria més d'una ocasió, i Gnata, porter italià del Forte, també faria els deures a la porteria rival. Així, s'arribaria al descans amb el marcador a favor dels locals en una gran primera meitat.



Però en el segon temps, el Reus Deportiu resoldria el partit. Matías Platero, després d'una gran passada de Marc Torra al minut 28, empataria el partit. Un minut més tard, Casanovas avançaria als reusencs. Amb el marcador a favor, el Reus Deportiu La Fira ha intentat refredar el partit, però els italians generaven perill al contracop.



Al minut 45 arribaria la 10a falta del Forte, i Raul Marín no fallaria en la directa. El Forte, amb 1 a 3 al marcador, ha volgut posar setge a la porteria defensada per Pedro Henriques, però en un contracop al 47, Marc Torra sentenciaria el partit. Torné anotaria, a falta d'un minut, el 2 a 4 que no posaria en perill la victòria del Reus Deportiu La Fira.



El proper partit de Copa d'Europa dels reusencs serà el proper 26 de novembre, al Palau d'Esports, contra Sporting de Lisboa, que avui s'imposaria per 5 a 1 al Quévert. Abans però, dissabte vinent nova cita d'OK Lliga a la pista del Vilafranca.