El Moritz Vendrell vol tornar amb una bona renda de la pista del Viareiggio

Hi juguen aquest dissabte, a les 21 hores

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:36

El Moritz CE Vendrell inicia el seu camí a la Copa de la CERS aquest mateix dissabte. Ho farà en l'anada dels 32ens de final, en una eliminatòria que es presumeix complicada. El rival, el CGC Viareiggio.



L'objectiu dels de Jordi Garcia no serà un altre que el d'aconseguir un bon resultat que els serveixi de renda de cara al partit de tornada. El Vendrell compta amb el factor pista i el vol fer valer.



L'equip del Baix Penedès va marxar cap a terres italianes aquest dijous a les 22 hores per arribar-hi divendres i poder realitzar un entrenament, encara que sigui suau i de recuperació.



La confiança del Moritz Vendrell és màxima, ja que l'equip ha travessat la crisi de resultats amb què havia començat l'OK Lliga i ara ja està en condicions per acostar-se a la zona alta de la taula classificatòria.