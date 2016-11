El Comitè Internacional dels Jocs assegura que els Jocs seran al 2018

Ballesteros no ho desmenteix, però emplaça a tothom a la compareixença de dilluns

Actualitzada 05/11/2016 a les 16:00

Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, ha manifestat públicament que els Jocs Mediterranis de Tarragona es realitzaran l'any 2018, i no el 2017, com estava previst inicialment.



Addadi ha realitzat aquestes declaracions a un mitjà algerià i a l'agència de premsa algeriana. Concretament, ha manifestat que ''la decisió està presa'', tot inicidint en què ha estat el ''Comitè Organitzador'' el que ha proposat aquesta mesura.



Per la seva banda, Josep Fèlix Ballesteros, que no s'havia de pronunciar sobre el tema fins dilluns, ha parlat aquest matí. L'alcalde de Tarragona i també president del Comitè Organitzador ha explicat als micròfons de la Televisió de Catalunya ''s'està parlant de tot, per intentar no suspendre els Jocs'', tot assegurant que ''hi ha calendaris que cal modificar''. Aquests, passarien per canviar el 2017 pel 2018.