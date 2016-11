Vicente Moreno sobre l'àrbitre de diumenge: «Ja està passat»

L'entrenador del Nàstic se centra en guanyar independentment del rival

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 13:36

Vicente Moreno, entrenador del Nàstic, ha volgut aparcar l'arbitratge del passat diumenge, en el polèmic partit contra el Mallorca al Nou Estadi. «Són coses que ja estan passades i que no depenen de mi», ha apuntat el tècnic en la roda de premsa d'aquest divendres, prèvia al partit de Miranda de Ebro de diumenge (12 hores).



Pel partit contra el Mirandés, vital per la necessitat que tenen els tarragonins, «l’equip arriba bé, amb ganes de jugar-lo». A Vicente Moreno no l'importa en excés el rival que tingui davant, ja que la seva única obsessió és la de sumar els tres punts. «És un camp sempre difícil, complicat, però no estem per a mirar on juguem. És un equip que exigeix moltíssim a la teva àrea i juga diferent a la resta», ha apuntat.



A banda de les baixes dels sancionats Reina (també lesionat) i Lopo i de Manolo Martínez (sense fitxa) i de Iago Bouzón i José Carlos, en el dic sec, hi ha altres futbolistes amb molèsties. «Demà passarem revista i mirarem quins jugadors podem utilitzar», ha assenyalat l'entrenador.



Segons el parer de Vicente Moreno, «fins ara, l’equip, tot i no haver guanyat a casa ha fet molts més mèrits que altres equips que tenen més punts que nosaltres».