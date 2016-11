Reus Deportiu i BBVA CX segueixen de la mà

Patrocinarà el Torneig Internacional d'Hoquei Base

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 16:59

Reus Deportiu i BBVA CX han renovat un any més l’acord de col·laboració per fomentar l’esport base. La presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balsells, i el director de Zona de BBVA a Reus, Daniel Gómez, han signat el conveni que tindrà vigència durant un any. Amb aquesta renovació, l'entitat bancària continuarà com un dels màxims patrocinadors de l'entitat roiginegra.



D’aquesta manera, l'entitat i el club esportiu continuen units per donar suport a l’hoquei patins, un dels esports amb més seguidors a les comarquest tarragonines, i més concretament per fomentar-lo entre els més joves.



La col·laboració es tradueix en un important mecenatge que té com a esdeveniment principal, el Torneig Internacional d'Hoquei Base del Reus Deportiu. Així BBVA CX serà de nou el patrocinador principal d’aquesta competició que se celebra anualment des de fa 17 anys. És una de les cites més importants dins del món de l'hoquei formatiu en la que hi participen uns cinc-cents nens i nenes.



Però la implicació dels escolars va més enllà de l’àmbit esportiu ja que també inclou un concurs de dibuix escolar entre les 45 escoles de Reus per dissenyar el cartell del torneig.