RCT Barcelona i CT Valencia, finalistes del Campionat d'Espanya de tennis.

Les semifinals del campionat han anat per la via ràpida i no ha estat necessari arribar als dobles

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 20:08

Les semifinals del Campionat d'Espanya de Tennis, al Club Tennis Tarragona han anat per la via ràpida. I és que no ha fet falta arribar als dobles per saber quins eren els equips que disputarien la final de demà diumenge.



El RCT Barcelona ha fet valer la seva condició de número 1 de nou i ha tancat la eliminatòria amb un 4/1 global als partits individuals. Albert Ramos (número 1) de l'equip, ha disputat el seu partit a la pista central del CTT. El partit que ha donat el punt decisiu a l'equip barceloní davant d'un Steven Díez que ha tornat a enamorar al públic del club de Tarragona i es que el jugador ja va ser l'últim campió del ITF del club. El partit ha finalitzat amb el resultat de 6-4 4-6 6-2.



Per l'altra banda, el CT Valencia ha guanyat per 4-1 la seva ronda. La part negativa de la eliminatòria ha estat la retirada per lesió del jugador (número 1) de l'equip de Madrid. Guillermo Garcia-López no ha pogut finalitzar la seva eliminatòria després de caure a la pista i haver d'abandonar el partit amb el resultat de 1-2.



Per la banda del descens, Club Tennis Tarragona i Cercle Sabadellès seran els clubs que hauran de jugar-se demà la seva última vida a les pistes del CTT. RC Polo i CT Murcia s’han guanyat en el dia d’avui seguir un any més a primera.

Els de Tarragona estan animats de cara a l'eliminatòria definitiva, ja que tots els seus jugadors es troben en bones condicions físiques. Les finals arrenaran a les deu del matí.