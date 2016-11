Quatre internacionals amb el Nàstic es perdran el partit contra el Getafe per compromisos internacionals

Es tracta de Djetei, Kakabadze, Dimitrievski i Madinda

Els jugadors del Nàstic Mohammed Djetei, Stole Dimitrievski, Levy Madinda i Otar Kakabadze estan cridats novament pels seus respectius seleccionadors nacionals per tal d’afrontar els partits de classificació per al Mundial de Rússia 2018.



Els futbolistes es perdran l’enfrontament de les semifinals de Copa Catalunya davant del Gavà i el partit de la jornada 14 de lliga contra el Getafe.



Després del matx d’aquest diumenge davant el Mirandés, els quatre futbolistes es desplaçaran fins als seus països per concentrar-se amb la resta de companys de selecció. Entre els diferents partits que disputaran, destaca l'enfrontament entre el combinat espanyol i el macedoni a Granada, que comptarà amb la presència del porter Dimitrievski.



Els partits programats per la setmana vinent són oficials i corresponen a la fase de grups classificatòria per a Rússia 2018. Un cop superats els compromisos internacionals, els futbolistes tornaran a Tarragona per preparar el matx entre el Reus Deportiu i el Nàstic de la jornada 15 de LaLiga 1|2|3.



Els partits que disputaran els quatre jugadors:



Camerun (Djetei) – Zàmbia, 12 de novembre, 16 hores



Geòrgia (Kakabadze) – Moldàvia, 12 de novembre, 18 hores



Mali – Gabon (Madinda), 12 de novembre, 19.30 hores



Espanya – Macedònia (Dimitrievski), 12 de novembre, 20.45 hores