L'enigma de Tarragona 2017 es desvetllarà dilluns

Avui s'han reunit el COE, el CIJM i els organitzadors

Actualitzada 04/11/2016 a les 18:54

Tarragona 2017? Tarragona 2018? Res? Molt s'està parlant sobre els Jocs Mediterranis, però no serà fins aquest dilluns quan es conegui la decisió final que han pres el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM), el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i l'organització de Tarragona 2017. Les tres parts d'han reunit avui a Orán (Argèlia), i han posat les cartes sobre la taula, deixant clara la dificultat d'organitzar uns Jocs com Déu mana de cara al 2017.



De cara a aquest dilluns està prevista una compareixença de premsa de l'organització i del COE, en un acte que es desenvoluparà a Tarragona i que servirà per comunicar oficialment la decisió que han pres.



Una possibilitat que té molta força és la d'ajornar els Jocs fins l'any 2018 quan, presumiblement, hi hauria més recursos i finançament per realitzar-los. Tot i això, els costos també s'incrementarien, ja que el personal de Tarragona 2017 continuaria cobrant les seves nòmines.



Una altra opció és donar un ultimàtum a l'Estat i esperar a que arribi, en els pròxims dies, una partida per poder tirar endavant Tarragona 2017. Cal recordar que Alejandro Blanco, president del COE, ja va manifestar aquest dijous la possibilitat d'ajornar els Jocs Mediterranis, tot i que va defensar que, en cap cas, marxarien d'Espanya.