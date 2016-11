Els lectors escullen Jean Luc com a millor jugador de la 12a jornada

Va marcar el segon gol dels seus després d’una gran acció personal

Jean Luc va ser el millor jugador del darrer partit del Nàstic, segons els lectors del Diari Més. Després de la votació, que es podia realitzar mitjançant el web del diari (www.diarimes.com), hi ha hagut de tot, encara que el de Costa d’Ivori ha estat el més votat.



El futbolista va revolucionar completament el partit amb la seva entrada al camp. Va ser l’autor del segon gol dels tarragonins, el que situava el partit 2-1, després d’una gran jugada. Jean Luc es va internar per banda dreta, va centrar-se i, ja dins de l’àrea, va disparar amb cama esquerra, per posar per davant els seus. Tot i això, el Mallorca va poder marcar un gol a les acaballes de l’enfrontament, que va servir perquè el Nàstic no pogués sumar el primer triomf de la temporada.



El segon classificat en la votació ha estat Álex López. El punta, que no va poder veure porteria, va tornar a deixar-se la pell en cada pilota. La seva presència al camp s’ha convertit en imprescindible.