El Reus Deportiu-la Fira inicia el seu camí a Europa

Arrenca aquest vespre (21 h) contra el Forte dei Marmi

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:49

Amb la sensació de fer bé la feina a l'OK Lliga, el Reus Deportiu-la Fira ajorna la competició domèstica per iniciar el seu camí a la Lliga Europea.



Serà aquesta nit, a partir de les 21 hores, quan els de la capital del Baix Camp iniciaran el seu caminar a la màxima categoria a nivell continental, i ho faran davant d'un equip que en els últims anys ha crescut molt, com és el Forte dei Marmi.



El club reusenc juga en el grup C i la resta d'equips nacionals, com Vic, Barça i Liceo també començaran a jugar a Europa. Els vigatans visitaran la pista del Benfica, el Barça rebrà al Bassano i el Liceo jugarà a casa davant del Breganze.