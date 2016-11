El CBT vol tornar al bon camí fent-se fort a casa

Aquesta tarda, a les 19 hores, rep l'Alcázar

Redacció

Actualitzada 04/11/2016 a les 17:56

Partit clau el que enfrontarà al Club Bàsquet Tarragona i a l'Alcázar Basket aquest dissabte a les 19 hores al pavelló del Serrallo, on els homes de Berni Álvarez arriben necessitats al partit després d'acumular quatre derrotes consecutives.



La tornada al pavelló del Serrallo, on jugaran tres dels propers quatre partits, ha de servir per canviar una dinàmica que ha portat al CBT a instal·lar-se en la part baixa de la classificació. Una dinàmica que també s'ha vist marcada per l'exigència del calendari. En les cinc primeres jornades, el CBT s'ha enfrontat a 3 dels sis líders de la competició, i ha jugat tres dels cinc partits fora de casa. En canvi, ara el calendari es torna més còmode per als blaus, que jugaran contra equips que es troben a la zona mitjana o baixa de la classificació, precisament el millor situat dels propers quatre rivals, és l'Alcázar, que està amb 3 victòries i 2 derrotes.



L'Alcázar Basket és un debutant en lliga LEB Plata, van aconseguir l'ascens l'any passat, després d'una extraordinària temporada en lliga EBA. Els manxecs mantenen el bloc de la temporada passada, però han reforçat posicions clau amb l'arribada de l'ala-pivot Tyrone Nared, que l'any passat va jugar amb Àvila.



A més, aquesta mateixa setmana s'han reforçat amb l'arribada a l'equip d'Ibrahim Djambo, un pivot de 208cm d'altura, un jugador que aportarà defensa i intimidació, ve de disputar el Afrobasket amb la selecció de Mali. La principal referència ofensiva dels manxecs seguirà sent el base haitià Joseph Laguerre, que està anotant 16,6 punts per partit i juga més de 30 minuts per partit.



Berni Álvarez, que podrà comptar amb tots els seus jugadors, és conscient de la importància del partit. «És molt important per a nosaltres, perquè venim de quatre derrotes, i hem de superar aquesta ratxa», diu. Com a part positiva, Berni creu que durant la setmana «s'ha entrenat bé, la plantilla ja està completa i no hem tingut problemes de lesions». Respecte al rival del CBT, l'entrenador blau creu que «Alcázar és un gran equip, està jugant molt bé, tenen jugadors molt determinants com Laguerre o Thomas, i altres jugadors importants amb un rol molt clar com Villarejo. A més la incorporació de Djambo els ajudarà». Per poder portar-se el partit, el CBT haurà de «jugar amb un ritme més alt que el rival, aguantar bé en els 1x1 i intentar treure alguna cistella fàcil al contratac».