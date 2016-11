Bruno Hortelano torna a córrer

«Tornant a córrer, em torno a sentir atleta», diu a Twitter

Efe

Actualitzada 04/11/2016 a les 16:28

Bruno Hortelano, campió d'Europa de 200 metres, segueix donant passos en la seva recuperació després de la greu lesió a la mà dreta que es va produir en un accident de trànsit el passat mes de setembre i va assegurar que torna a sentir-se atleta després de les primeres carreres en els seus entrenaments.



«Tornant a córrer, em torno a sentir atleta», assegura Hortelano, de 25 anys, alhora que mostra a través de twitter unes imatges en les quals apareix corrent per la gespa d'una instal·lació esportiva.



Hortelano, de 25 anys, va comparèixer la setmana passada per explicar el seu estat físic i plans futurs. En els seus comentaris es va mostrar optimista i va assegurar que espera «estar al màxim» en els Mundials de Londres 2017.



«Espero fer coses molt bones en el futur. No em poso terminis ni una competició en concret. Faig rehabilitació molt seriosa amb els metges del CAR (Centre d'Alt Rendiment de Barcelona). He començat a entrenar en el gimnàs, amb peses i cardio. Vaig a poc a poc, amb l'objectiu de Londres 2017, on espero estar molt fort, fins i tot millor que abans», va afirmar en aquella roda de premsa a la seu del Comitè Olímpic Español.