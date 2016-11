RCT Barcelona i CT Chamartín segueixen endavant en el Campionat d'Espanya

CTT Estruch i Cercle Sabadellès cauen derrotats

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 19:17

La primera jornada del Campionat d'Espanya ha destacat per la qualitat dels partits tot i les diferències entre els caps de sèrie i la resta dels equips. El número 1, l'equip del RCT Barcelona va resoldre la seva eliminatòria per la via ràpida. Els jugadors del CTT, Estruch, Pla i Boluda van intentar donar la sorpresa, però els jugadors de l'equip barceloní no van afluixar i es van emportar els seus partits amb tranquil·litat. Cal destacar que l'equip de Barcelona va situar a la pista num1 del Club Tennis Tarragona a Pablo Carreño (31ATP).



L'oportunitat de jugar un campionat d'aquesta magnitud per part del CTT se la va emportar en aquesta ocasió el jugador de la casa Arnau Bergadà, que va disputar el seu partit contra Gerard Granollers, el germà petit del reconegut Marcel i jugador habitual dels campionats ITF.



Per una altra banda, un equip habitual de les rondes finals com el CT Chamartín, tampoc ha volgut allargar la seva jornada i també ha passat a la següent ronda fent servir únicament els partits individuals. Fins al moment, l'eliminatòria més llarga ha estat la que enfrontava al RC Polo i CT Valencia. S'han pogut veure partits de molta igualtat i han hagut d'arribar al supertiebreak del doble decisiu per saber que el CT Valencia seria qui seguiria a la jornada de divendres amb opcions de seguir optant al títol.



La jornada encara sense finalitzar apunta a ser llarga i és que Múrcia i Barcino hauran d'arribar als partits de dobles per veure qui segueix amb opcions al campionat. L’horari de divendres serà a les 10h al torn del matí i no abans de les 13:30h en horari de tarda.



Tot apunta que alguns jugadors d’última hora és poden deixar veure per Tarragona durant les properes jornades.