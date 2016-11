El XXVIII Cros del Pare Manyanet inundarà Reus aquest diumenge

Arrencarà a les 10 hores i, a les 12, ofrena floral al monument del Pare Roig

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 12:43

Reus es prepara per la celebració del Cros Pare Manyanet, que arriba a la seva 28a edició aquest diumenge. L’organitzen el Col.legi Pare Manyanet i el Consell Esportiu Baix Camp i és puntuable pels Jocs Esportius Escolars i hi col.labora la regidoria de l’Esports de l’Ajuntament de Reus i la Creu Roja.



A partir de les 10 hores, començaran les competicions i, a les 12 hores, es farà l’ofrena floral al monument del Pare Roig i a les 12.30, el lliurament de trofeus per a tots els participants guanyadors.



És una de les curses que es manté gràcies a l’esforç i dedicació desinteressada de moltes persones vinculades, d’una manera o d’una altra, a la institució Col·legi Pare Manyanet.