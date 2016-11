La tornada encara no té horari

Redacció

Actualitzada 03/11/2016 a les 11:06

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha oficialitzat els horaris de Copa del Rei, on el Nàstic es mesurarà a l'Alabès de Primera Divisió.



El partit d'anada, al Nou Estadi, es disputarà el dijous dia 1 de desembre, a les 21 hores, just abans de disputar l'Oviedo-Nàstic, previst pel cap de setmana.



Encara no estan disponibles els horaris de l'enfrontament de Tornada, que els tarragonins jugaran a Mendizorroza.