Alejandro Blanco adverteix que els Jocs Mediterranis potser no siguin el 2017

Aquest cap de setmana es debatrà a Algèria aquesta opció amb la presència de l'alcalde Ballesteros

Efe

Actualitzada 03/11/2016 a les 12:21

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha advertit avui que els Jocs Mediterranis que Tarragona ha d'organitzar el 2017 «potser no siguin» aquell any, sinó que s'ajornin.



Blanco, que ha inaugurat avui a la seu del COE el fòrum ED16 organitzat pel diari As, ha indicat que aquest cap de setmana l'assemblea del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis posarà sobre la taula l'opció d'un canvi de data.



Aquesta reunió, que se celebrarà a Orà (Algèria), comptarà amb la presència de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. «Espanya organitzarà els Jocs, però potser no el 2017», ha dit Blanco en el COE. Està previst que els Jocs es disputin del 30 de juny al 9 de juliol del 2017.



Dimarts passat, la Comissió d'Hisenda i Administracions Públiques del Congrés dels Diputats va aprovar una proposició no de llei que instava el Govern a garantir l'aportació dels recursos econòmics compromesos per part de l'Estat per a l'organització dels Jocs Mediterranis.