Víctor Izquierdo s'imposa a l'Open d'Espanya de RG65 a Cambrils

Hi van participar 17 persones

Redacció

Actualitzada 02/11/2016 a les 17:49

Sana rivalitat durant tot el cap de setmana al bell mig del Club Nàutic Cambrils. S’hi va disputar l’Open d’Espanya de RG65, velers dirigits per ràdio control. Fins a disset participants han disputat la competició, que es celebrava tot el dissabte i el matí de diumenge. Finalment donava com a guanyador al valencià Víctor Izquierdo.



El Barlovento s’omplia durant tot el matí de dissabte de velers RG65. Es tractava d’embarcacions dirigides per ràdio control d’unes dimensions aproximades d’un metre d’altura. I totes elles a punt per competir. Els seus patrons, molts d’ells de Cambrils i d’altres de la costa valenciana, demostraven al llarg del cap de setmana la seva destresa amb el comandament, deixant bocabadats els assistents que van voler assistir a la cita, per assistir a una competició espectacular i innovadora.



Dissabte va costar arrencar, ja que el vent es va fer esperar. No va ser fins a les dotze del migdia que començava la primera prova. Aquestes es van succeir fins a mitja tarda. Diumenge hi va haver més vent i finalment es van realitzar 20 proves en total fins al migdia.



Un cop finalitzada la classificació, tocava el repartiment de premis. Víctor Izquierdo, actual Campió d’Espanya, s’enduia el trofeu de guanyador. En segona posició quedava el també valencià Antonio Ortega, seguit de José Martínez, de Gandia. El primer cambrilenc en la taula va ser Jaume Gispert, quart en la general.



L’Open Nacional ha estat organitzat pel Club Nàutic Cambrils, juntament amb l’Associació Espanyola de RG65.