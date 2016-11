Quatre partits de sanció a Lopo i a Reina pels incidents al Nou Estadi

Sense perdó pel succeït després del Nàstic-Mallorca

La Reial Federació Espanyola de Futbol ha imposat una sanció de quatre partits a dos futbolistes del Nàstic, pels fets succeïts després del partit contra el Mallorca.



Tant Alberto Lopo com Manolo Reina (aquest darrer no estava en acta) van dirigir unes paraules al col·legiat que aquest va reflectir a l'acta. Les de Reina, però, no van anar a l'acta de la Federació, ja que el futbolista no etava inscrit en l'acta del partit.



A més, Juanlu, encarregat del material, ha estat sancionat amb dos enfrontaments.



La impotència de veure com l'àrbitre es carregava el partit va motivar que els dos futbolistes i l'auxiliar no poguessin frenar les seves emocions i li recriminessin la seva actuació.