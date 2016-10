Jonathan Quina, nou entrenador de l'ADT

L'equip va iniciar la temporada amb el president fent de tècnic perquè no aconseguien trobar-ne cap

Redacció

Actualitzada 01/11/2016 a les 10:32

Jonathan Quina és el nou entrenador de l’equip sènior de Copa Catalunya de l'ADT pel que resta de temporada i la pròxima, d'acord amb el compromís adquirit amb el club de Ponent.



El tècnic, nascut a Abrera fa 35 anys, arriba al Casal Esportiu de Riu Clar després de dues temporades al capdavant del Nou Bàsquet Olesa, on va aconseguir l’ascens a Primera Catalana el curs 2014/2015. Jonathan Quina també ha format part del cos tècnic del CB Martorell, a Copa Catalunya i Lliga EBA.



El president del club, Robert Hernández, explicava que «hem estat buscant entrenador des de l'estiu, no vam ser capaços de trobar-lo i vam començar amb la meva persona com a tècnic provisional. Ara, després de dues setmanes de converses amb el Jonathan Quina, tenim la persona que ens pot ajudar a créixer».

El màxim mandatari dels de Ponent ha explicat que «el cos tècnic manté el Sergi Farré i el Joan Roig, amb la possibilitat d’incorporar alguna persona més a l’staff i un o dos fitxatges per reforçar l’equip». .