Uche guanya el trofeu al Millor jugador de la jornada

El davanter va ser un dels jugadors que va participar en la golejada de l'Almeria (3-0)

Actualitzada 31/10/2016 a les 19:44

Els lectors del Diari Més han escollit. El millor jugador de la passada jornada, el de l’onzena de la Lliga de Futbol Professional, ha estat Ike Uche. El punta, segons els lectors del diari, va ser el futbolista més destacat en la derrota, per golejada, dels tarragonins a l’Estadi de los Juegos Mediterráneos, contra l’Almeria.



Tot l’equip va realitzar un mal partit, en conjunt, i la votació ha estat molt igualada. Tot i això, per molt poc el davanter africà s’ha alçat amb el triomf. Ike Uche no està donant el rendiment que s’espera d’ell i ahir, que va jugar mitja hora, també es va quedar sense marcar.



En la votació que van realitzar els lectors del diari, hi va haver un empat en la segona posició. Sergio Tejera i Dimitrievski van acabar empatats en la segona posició. El centrecampista i el porter no van jugar malament del tot i, sobretot, en el cas del macedoni, va ajudar que el seu equip no tornés a terres tarragonines amb una golejada més àmplia.