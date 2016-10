Per què l'àrbitre va expulsar Albert Lopo al Nàstic - Mallorca?

Els incidents al final del partit van acabar amb una targeta vermella per al defensa grana

Redacció

Actualitzada 31/10/2016 a les 10:54

«Eres un mierda, no te atreves a tomar decisiones». Aquesta és la frase que Albert Lopo li va dedicar a l'àrbitre del Nàstic - Mallorca en el moment que aquest va assenyalar el final del partit.



No va ser, però, l'única conversa que el defensa grana va decidir tenir amb Óliver de la Fuente Ramos, encarregat d'arbitrar l'encontre, que va acabar amb un empat a 2. Lopo, segons recull l'acta arbitral, també perseguir l'àrbitre al túnel de vestidors i li va cridar: «Has venido a robarnos, eres un sinvergüenza»., una frase que segur que el comitè de competició també tindrà en compte a l'hora de valorar l'expulsió del jugador grana.



En l'apartat d'altres incidències, l'àrbitre assenyalava també a l'acta que, també dins el túnel de vestidors, una persona que no duia cap mena de distintiu del club, ni del Nàstic ni del rival, el Mallorca, es va adreçar als 4 integrants de l'equip arbitral cridant-los: «A ver que informe os hacen ahora, sois unos sinvergüenzas, ladrones». En termes semblants aquesta persona també es va dirigir al delegat encarregat de fer els informes sobre el partit. En aquest cas va ser més explícit: «A ver que mierda de informe haces».



D'acord amb l'acta arbitral, aquesta persona no va poder ser identificada, ni pels mateixos integrants de l'equip arbitral, ni per la seguretat de l'estadi ni per cap membre del club grana.