Lopo: ''No permetrem que ens robin el que ens guanyem al camp''

El central, expulsat diumenge a la finalització del Nàstic-Mallorca, demana disculpes però no perdona al col·legiat

Actualitzada 31/10/2016 a les 13:58

Alberto Lopo ha volgut donar la cara després de la seva expulsió a la finalització del Nàstic-Mallorca d'aquest diumenge. El central va posar-se nerviós a causa del mal arbitratge i de la mala situació de l'equip i va increpar a l'àrbitre. Així ha començat la seva compareixença: ''En primer lloc, aquesta roda de premsa és una mica pel que va passar ahir, després del partit. Vull demanar perdó als companys, al cos tècnic, a la directiva i a l'afició, perquè no vaig donar exemple''.



Ara bé, el defensor s'ha mostrat taxatiu i ferm, ja que creu que el col·legiat no va ser just amb el Nàstic. ''Tal com està la situació, ni jo ni cap dels meus companys permetrem que vinguin aquí a robar la feina que estem fent al camp, durant el partit. No volem que torni a succeir'', ha avisat.



Sobre De la Fuente Ramos, l'àrbitre castellano-lleonès, ha detallat que ''vam intentar dialogar amb l'àrbitre, ell també em va dir algunes coses que no puc demostrar. Al final, el jugador sempre surt pendent''.



Lopo ha volgut donar gràcies al públic, ja que ''l'afició va estar en tot moment amb l'equip en totes les decisions que vam tenir en contra. Amb el que estem jugant, no podem permetre que ens robin el que ens estem guanyant al camp''.



Finalment, ha tornat a defensar els seus i el Nàstic. ''Les formes potser no van ser les correctes, però si jo escrivís en una acta tot el que va dir l'àrbitre a mi i als meus companys... Algú va haver d'explotar. Vam explotar tots, però a mi se'm va escoltar més''.