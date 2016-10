La Pobla perd amb una 'mano de Dios'

Un gol fet amb la mà li serveix al CEE Europa per guanyar l'equip poblatà

Actualitzada 31/10/2016 a les 11:42

'La mano de Dios' és la que va servir a Diego Armando Maradona per fer història amb la selecció argentina davant Anglaterra durant la disputa del mundial del 1986. Aquell gol amb la mà encara és recordat i ha generat infinitats de discussions al voltant de si es tracta d'una acció d'habilitat o simplement un engany. Els aficionats al futbol no s'acaben de posar d'acord i depèn en gran mesura d'afinitats i simpaties per un equip o l'altre.Amb molta menys transcendència, un gol amb la mà va provocar la derrota aquest cap de setmana del CF La Pobla de Mafumet davant el CEE Europa a casa dels barcelonins. Els jugadors poblatencs van protestar l'acció que, evidentment, l'àrbitre o els assistents no van veure..El llançament d'una falta des d'un dels laterals de l'àrea tarragonina va servir perquè el jugador local Alberto fes aparèixer una mà allí on simulava que havia d'arribar el seu cap. Malgrat les protestes dels jugadors visitants, el gol va pujar al marcador i va servir perquè l'Europa s'emportés els tres punts.