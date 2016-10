El cartell és la portada del disc d'ACDC 'Highway to Hell' amb cinc dels jugadors roig-i-negres

Actualitzada 31/10/2016 a les 19:38

CARTELL | El making-of més catxondo amb els artistes d'OVNI i el fotògraf Ferran Estivill... #ACDC #ReusLevante pic.twitter.com/mqahjVs87d — CF Reus Deportiu ⚽️ (@cfreusdeportiu) 31 d’octubre de 2016

Ni més ni menys que el Levante UD, el líder de la classificació de Segona A, és el contrincant que visita el camp roig-i-negre el diumenge 6 de novembre. Com ja ens té acostumats el club de futbol reusenc, una nova portada d'un disc mític anuncia l'encontre. En aquesta ocasió es tracta del disc 'Highway to Hell', dels australians ACDC.Fent referència al camí que els portarà a jugar contra els primers classificats, es fa un joc de paraules entre l'infern (hell) i l'eslògan proposat pels dissenyadors: Camí a la Victòria. D'aquesta manera Ángel, Melli, Guzzo, Rafa i Albístegui protagonitzen el cartell, i enlloc de viatjar fins a l'infern, com feien el grup de heavy metal, intentaran viatjar juntament amb la resta de membres de l'equip fins a la victòria que tant coneixen aquesta temporada.