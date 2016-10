El Nàstic afronta una final contra el Mallorca

Guanyar significaria pels tarragonins tornar a creure en la salvació

Actualitzada 30/10/2016 a les 10:51

No hi ha més. Només val la victòria. El Gimnàstic de Tarragona afronta aquesta tarda, a les 18 hores, una autèntica final. Els de Vicente Moreno reben el Mallorca a les 18 hores en una cita en la qual els tres punts són imprescindibles.



El Nàstic, cuer amb només sis punts, sap que no guanyar podria desembocar en una situació greu, límit, pel qual els jugadors hi posaran els cinc sentits.



Són moltes les baixes que té Vicente Moreno de cara al duel. Als sancionats Gerard Valentín, per l'expulsió patida a Almeria i Xavi Molina, que acumula cinc cartolines grogues, se'ls han d'afegir diversos lesionats.



Els jugadors que no podran entrar a la llista, per diversos motius, són Manolo Reina, Manolo Martínez, José Carlos, Iago Bouzón i Lévy Madinda. Massa baixes per a un equip que necessita els màxims jugadors per poder afrontar el duel.



Amb aquesta situació, poques opcions té Vicente Moreno per poder proposar un onze amb garanties. Tot i això, el tècnic de Massanassa farà l'impossible per sumar els tres punts.



Dimitrievski apunta a la titularitat a la porteria i, a la defensa, actuarien, de dreta a esquerra, Kakabadze, Suzuki, Lopo i Mossa. En el centre el camp, Zahibo i Tejera serien els titulars, mentre que, per davant, Muñiz i Giner actuarien a les bandes, amb Delgado i Álex López a dalt.