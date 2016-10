Centenars de nens inunden la Zona Esportiva de Torredembarra

La Festa de l'Esport, tot un èxit

Actualitzada 30/10/2016 a les 13:09

Centenars de nens i nenes inunden la Zona Esportiva de Torredembarra. I és que la Festa de l'Esport 2016 ha estat tot un èxit. Des de primera hora del matí els joves, procedents de tots els clubs esportius del municipi i d'altres poblacions veïnes, s'han acostat al pavelló, a la piscina i al camp de futbol per gaudir d'una trobada que va guanyant pes amb el pas dels anys i que s'ha instaurat com a la més important del municipi per volum de participants.



Alguns nens han decidit iniciar-se en el món de l'esgrima, mentre que d'altres han trepitjat la gespa per ballar a ritme de zumba. Els més atrevits, s'han llençat a la piscina per participar de les activitats aquàtiques. Entre elles, el rem en piscina. Tot un espectacle i, el més important, molt divertit pels nens.



El regidor d'Esports, Raúl Garcia, s'ha felicitat per la bona acollida que ha tingut l'activitat. «Estem encantats de poder aplegar tants nens, els quals, a banda de divertir-se, s'han pogut informar de les activitats esportives que realitzem al municipi», ha dit. Els estands informatius servien perquè cada club intentés atraure nens i nenes i integrar-lo en les seves respectives disciplines.