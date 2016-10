Tommy N'Kono, de visita a Torredembarra

L'exporter del RCD Espanyol va assistir al 17è aniversari de la Penya Blanc-Blava Torredembarra i Baix Gaià

Actualitzada 29/10/2016 a les 12:45

Més de 120 persones es van reunir aquest divendres a la nit a Torredembarra per assistir a la celebració del 17è aniversari de la Penya Banc-Blava Torredembarra i Baix Gaià. Entre tots els presents, un convidat de luxe, com Tommy N'Kono.



El camerunès, que ja té 60 anys, ha estat un dels millors porters de la història, o el millor, de la història del club. Ara, tota una icona mundial i una referència per a molts joves, continua vinculat a l'entitat barcelonina.



N'Kono es va mostrar molt orgullós de poder participar en aquesta cita, ja que «és un plaer ser a Torredembarra, amb tants aficionats al nostre club». El sopar també va servir per entregar-li un reconeixement, tant a ell com, entre d'altres, a Eduard Suárez, torrenc i internacional amb Espanya en la modalitat de futbol platja.