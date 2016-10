El Reus vol estrenar el caseller de victòries visitants a Alcoi

S'hi enfronta a les 20.15

Actualitzada 29/10/2016 a les 11:44

El Reus Deportiu La Fira disputarà aquest dissabte a les 20.15 hores el partit corresponent a la 7a jornada d'OK Lliga contra l'Alcoi. Els d'Enrico Mariotti, que a casa sumen de 3 en 3, tenen un dèficit de punts quan s'allunyen del Palau d'Esports, on fins ara han aconseguir dos empats i una derrota.



Així doncs, el Reus Deportiu La Fira buscarà aconseguir aquesta primera victòria contra un rival sempre dur com és l'Enrlie Pas Alcoy. L'equip dirigit per Eduard Punset suma aquesta temporada 7 punts i és onzè a la taula classificatòria, dos punts per sobre la permanència. Així doncs, un equip amb necessitats que no es pot permetre regalar punts.

En el transcurs d'aquesta temporada, els números de l'Alcoi a casa no són del tot fiables.



De tres partits, una victòria (5-4 contra el Girona) i dues derrotes (contra Noia Freixenet i Lloret). Així doncs, el Reus Deportiu La Fira pot aprofitar aquesta irregularitat a casa per començar a sumar de 3 en 3 com a visitant i mantenir-se així a la part alta de la taula classificatòria.



Els dos equips ja es varen trobar durant la pretemporada en un partit amistós. En aquella ocasió el Reus Deportiu La Fira es va imposar al Palau d'Esports per 5 a 3 amb gols de Salvat (2), Casanovas, Marc Torra i Àlex Rodríguez.



Enrico Mariotti podrà comptar amb tots els efectius de cara al matx d'aquest dissabte. El partit començarà a les 20:15h i serà retransmès en directe per OKLiga TV.