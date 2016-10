El Reus obre la jornada a Osca

Els de Natxo González volen continuar meravellant i continuar situats en zona d'ascens directe a Primera

Actualitzada 28/10/2016 a les 17:52

Tot bufa a favor al CF Reus. L'única taca és la lesió de Jesús Olmo, futbolista que haurà d'estar un mes de baixa per l'esquinç de genoll que va patir dissabte passat en el duel contra el Lugo. La resta, tot perfecte. I tota la resta de futbolistes, en plenes condicions de visitar l'Alcoraz i emportar-se els tres punts en el partit contra l'Osca.



L'Osca-Reus serà l'enfrontament que obrirà la dotzena jornada del campionat lliguer a Segona Divisió A, un partit que arrencarà a les 16 hores i que servirà per donar el tret d'inici a una nova setmana que pot ser gloriosa per als reusencs. Amb vint punts sumats, guanyant l'Osca el Reus en sumaria 23, tres menys que un Llevant que és líder destacat de la categoria de plata.



Per la seva banda, l'Osca tampoc està fent una mala temporada. Amb quinze punts i en novena posició, únicament un punt separa els aragonesos de la zona de promoció d'ascens i cinc del propi Reus, al qual es podria acostar més si suma el triomf.



La baixa d'Olmo motivarà que Natxo González únicament estigui obligat a realitzar un canvi a l'onze inicial. Melli serà el seu substitut, i acompanyarà a Atienza a l'eix, amb Benito i Ángel en els laterals.



En el centre del camp, Albístegui i Ramon Folch podrien repetir, igual que Vaz, Carbia i Miramón a la línia de mitges puntes. Per davant, un Máyor que es troba en un gran estat de forma.