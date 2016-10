El Reus Deportiu La Fira s'imposa a l'Alcoi (3-5)

Álex Rodríguez i Casanovas anoten dos gols cadascun

Redaccció

Actualitzada 29/10/2016 a les 22:20

El Reus Deportiu La Fira suma els primers tres punts a domicili en imposar-se a l'Alcoi per 3-

5.



Àlex Rodríguez (2 gols), Albert Casanovas (2 gols) i Marc Torra, els golejadors reusencs.

L'Enrile Pas Alcoi – Reus Deportiu La Fira deixaria una meitat embogida i plena de gols. Elsdos equips entraven de ple en el partit, i tot i que els homes d'Enrico Mariotti es mostraven

superiors, l'Alcoi definia perfectament a la contra.



El primer del matx ha estat obra de Gelmà, en un contracop, que avançava els locals al minut

5. El minut 10 de partit ha estat el clímax de bogeria del matx, amb fins a 3 gols. El primer en anotar seria Cañellas, que donava a l'Alcoi dos gols d'avantatge. Àlex Rodríguez faria la

rèplica pel Reus Deportiu La Fira, que deixava als reusencs a un de l'empat. I encara al mateix

minut 10, Cañellas tornaria a anotar, eixamplant de nou la distància.



El Reus Deportiu La Fira, amb molta arribada però poc encert, ha seguit pressionant la

porteria rival, i Marc Torra anotava al minut 14 el 2-3 en una jugada afortunada. Al minut 20,

Casanovas provocava una directa que Pedro Henriques li aturaria brillantment a Formatjé, i un minut més tard Àlex Rodríguez situava l'empat a l'electrònic.



A dos minuts pel descans, Casanovas donaria per primer cop en el matx l'avantatge a

l'electrònic al Reus Deportiu anotant un penal sobre Marc Ollé.



La segona meitat el ritme dels dos equips ha disminuït. Tot i això, l'Alcoi tindria ocasió

d'empatar al minut 39 en la desena falta del Reus. En aquesta ocasió, Pedro Henriques

salvaria de nou l'ocasió sobre Cañellas.



Casanovas tornaria a aparèixer pel Reus Deportiu al minut 45 amb un fort xut creuat a l'escaire de Marc Grau que suposaria el definitiu 3-5.



Marín encara hauria pogut ampliar l'avantatge, però no ha pogut anotar una directa al minut

46. El proper partit del Reus Deportiu La Fira serà el proper dimarts 1 de novembre a les

19:00h del vespre al Palau d'Esports. El rival, l'Hoquei Lloret.