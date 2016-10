El Moritz Vendrell es vol aprofitar del cuer per sortir del pou

Juga a Igualada aquest vespre, a les 20.30 hores

Actualitzada 29/10/2016 a les 12:19

El Moritz CE Vendrell no acaba d'arrencar aquesta temporada i aquesta mateixa nit intentarà sortir del pou del descens.



Precisament, en el lloc més baix del pou hi resideix l'Igualada Calaf Grup, equip que ocupa el «fanalet vermell», amb només dos punts sumats. El duel es disputarà a l'Anoia, a partir de les 20.30 hores.



Els vendrellencs són catorzens i, actualment, estan ubicats en zona de descens, tot i que una victòria els podria fer ascendir diverses posicions. Sumen cinc punts i, per exemple, el Vic, que és novè, en té set. Per tant, el triomf podria ser més que productiu.