El CBT vol trencar la mala ratxa, a Ávila

Els blaus porten tres derrotes seguides

Redacció

Actualitzada 28/10/2016 a les 18:01

El CBT visista aquest dissabte, a les 20 hores, la complicada pista del CD Obila. L'equip de Berni Álvarez encadena tres derrotes consecutives després de la victòria en la primera jornada de lliga contra Zornotza. No obstant això, la imatge oferta en l'últim partit contra el potent Granada, i el fet d'haver pogut entrenar amb més normalitat durant la setmana dóna confiança a un equip que espera anar a millor conforme passin les setmanes.



Diego Gallardo ha tingut alguna molèstia muscular durant la setmana, la qual cosa li va impedir completar l'entrenament del dimarts, però la seva evolució és favorable i no perilla la seva participació en el partit, la resta de jugadors es troben en bon estat físic per al partit del dissabte.



Berni Álvarez, tècnic del CBT, creu que l'Ávila «és un equip complicat, encara que ha fet l'equip tard és molt competitiu, els equips de David Mangas són molt agressius sobre la pilota, juguen amb contacte, i, a més, a casa això s'accentua». L'entrenador del CBT també ha volgut destacar a Beranek com un dels jugadors a tenir en compte. «En atac es recolzen molt en ell, és molt versàtil, capaç d'anotar de moltes maneres i bo en el rebot, també és important la capacitat que té per anotar des de l'exterior», opina.



Respecte al seu propi equip, Berni Álvarez té clar que per guanyar «haurem d'estar molt bé amb les pèrdues, minimitzar-les al màxim i, a partir d'aquí, crear bones situacions de tir exterior i estar encertats». Finalment, Berni Álvarez també reconeix que «després de tots els canvis que hem tingut encara ens falten algunes setmanes per arribar al nivell que volem, però ara el grup ja està consolidat i hem de començar a fer el nostre joc».