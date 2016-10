Derrota contundent del CBT a Ávila (73-54)

Els tarragonins segueixen sense aixecar cap

Redacció

Actualitzada 29/10/2016 a les 22:53

El Club Bàsquet Tarragona no va poder aconseguir a Àvila la seva segona victòria de la temporada, una victòria que se li resisteix des de fa quatre jornades. La derrota va ser 73-54. L'equip de Berni Álvarez arribava a Àvila amb l'equip complet i amb la intenció de repetir l'èxit de l'any passat, quan els tarragonins es van portar el triomf d'Àvila. El cinc inical incloïa per primera vegada a Orion Outerbridge, al costat de David Fernández, Ferran Torres, Dani Martínez i Salim Gloyd.

El primer quart va ser un intercanvi de cops entre els dos equip, el CBT tenia els primers avantatges en el marcador, encara que a cap moment van ser superiors als cinc punts (6-11). Els punts de Ferran Torres en la pintura contrarestaven el desencert dels jugadors exteriors, que ja començaven a presagiar un dia difícil en el perímetre pel CBT. Per la seva banda, Àvila aprofitava les transicions ràpides per acabar el primer quart sols a dos punts per sota en el marcador (13-15).



El segon quart va començar malament pels cebetistes. Un parcial de 8-0 d'inici per a l'equip local va obligar a Berni Álvarez ha parar el partit. Un temps mort que va servir per parar el ritme anotador d'Àvila, però no per millorar en atac. El desencert dels jugadors exteriors va deixar al CBT en sol 10 punts durant tot el quart. Per la seva banda Beranek exhibia la seva qualitat enfront d'un CBT que no jugava amb la duresa necessària per guanyar les situacions de 1x1. Al final, el CBT s'anava a 8 punts dels locals al descans.



Berni Álvarez va demanar més intensitat i duresa als seus durant el descans, i la formula va funcionar al principi. Un triple de Marc, un altre de Orion i dues bones defenses van ser suficients per acostar-se a dos punts d'Àvila 33-31. Un temps mort de David Mangas i l'Àvila que va tornar a anar-se en marcador. A partir d'aquí, recital de l'equip local que va ser molt superior al CBT. Hall i Beranek feien molt mal a la nostra defensa, i en atac, l'equip no trobava bones posicions de tir. Al final del tercer quart la diferència ja era de 13 punts pels castellanoleoneses.



L'últim quart va ser un tràmit per l'Àvila, encara que el CBT ho va intentar gràcies a un triple de David Fernández i una cistella de Nil Sabata (53-42), un parcial de 10-0 va acabar amb qualsevol esperança cebetista. En els últims minuts la diferència es va moure al voltant dels 20 punts, per acabar amb el 73-54 definitiu. Un mal partit pel CBT, que espera guanyar en el Serrallo dissabte que ve, quan rebin la visita de Alcazar.