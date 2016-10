Vicente Moreno, sobre Rharsalla: «No vull jugadors que no estiguin compromesos, que no sumin i que no estiguin implicats»

L'entrenador del Nàstic, taxatiu en aquest tema

Actualitzada 28/10/2016 a les 16:49

Vicente Moreno, entrenador del Nàstic, ha parlat aquest migdia sobre els diversos temes que ocupen l'actualitat del Nàstic. Entre ells, el de Mohammed Rharsalla, futbolista apartat de l'equip per saltar-se un entrenament de recuperació. «És un jugador al qual se li ha obert un expedient. Pel que a mi respecta, jugadors que no estiguin compromesos, que no sumin i que no estiguin implicats, no els vull en el meu equip».



Aparcat el tema de l'extrem, l'entrenador del conjunt grana ha parlat del Mallorca, rival d'aquest diumenge al Nou Estadi (18 hores). «És un rival que està fet per pujar de categoria. L’any passat també ho estava, i no ho va aconseguir. És un dels equips contrastats i que té ganes de guanyar-nos, però si volen aconseguir-ho hauran de lluitar molt perquè estem convençuts que la victòria es quedarà a casa», ha dit.



L'entrenador creu que ara és el moment de fer un pas endavant i de canviar completament la situació. «L’altre dia els jugadors van acabar tocats pel que ens jugàvem i per la imatge que vam donar. Ha estat una setmana complicada, però que ens ha fet reflexionar a tots. Crec que ara hi haurà un abans i un després», ha destacat.



«Si nosaltres donem el nivell que realment tenim, podem competir amb qualsevol equip de la categoria. Si no estem en el millor nivell, qualsevol equip ens pot guanyar», ha sentenciat.