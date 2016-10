Tarragona ho té tot a punt per a la 26a Bicicletada Popular

Se celebrarà diumenge i les inscripcions romandran obertes fins aquest mateix dissabte a les vuit

Redacció

Actualitzada 27/10/2016 a les 17:55

Aquest diumenge, dia 30 d’octubre, els carrers de Tarragona s’ompliran de ciclistes, participants en la 26a edició de la Bicicletada Popular. Les inscripcions encara resten obertes a la Tarraco Arena Plaça fins al dissabte a les vuit del vespre.



Tots els participants sortiran des de L’Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, davant dels Jardins de la Tabacalera a les 10 hores en punt. Primer, sortiran tots els participants del circuit llarg (17 quilòmetres) i, seguidament, els del circuit curt, pensat pels més petits de 2.300 metres, els quals sortiran des del carrer Manuel de Falla.



Mentre que els més petits faran una volta pel barri del Serrallo i pujaran independència per entrar a Vidal i Barraquer per l’accés de Via Roma, els participants del circuit gran marxaran capa el polígon Francolí, carretera de València, plaça Imperial Tarraco, Marques de Montoliu, avinguda Catalunya, Maria Cristina, Torroja, Camí de la Budellera, carrer Mozart, Internet, Joan Fuster, carretera de l’Arrabassada, Platja del Miracle, Passeig Marítim, Moll de Costa, Torres Jordi, Independència i arribada a Vidal i Barraquer per l’accés de Via Roma.



En arribar, els participants obtindran un petit avituallament i la samarreta commemorativa de la Bicicletada. Algunes bosses portaran un regal sorpresa, també oferirem un refresc.



Però, això no serà tot, davant de Tabacalera tocant al carrer Manuel de Falla s’iniciarà la gran festa de la Bicicleta amb el sorteig de molts regals i una exhibició de trial.