Toc d'atenció d'Emilio Viqueira a la plantilla

El director esportiu del club va mantenir una reunió amb els futbolistes per exigir-los més esforç i implicació en el projecte

Actualitzada 27/10/2016 a les 09:27

Els jugadors del Nàstic han de donar molt més. Des del club estan enfadats amb el fet que molts d’ells no estiguin donant el cent per cent i que, d’altres, estiguin caient constantment de les convocatòries per molèsties. Per aquest motiu, Emilio Viqueira, director esportiu del club, va mantenir ahir una reunió amb els futbolistes després que aquests arribessin d’Ascó, on van tornar a entrenar. El gallec va llegir la cartilla als futbolistes i els va exigir més esforç i implicació en el projecte. El club ha apostat molt fort per ells, i molts no donen la talla.