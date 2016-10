Lopo: «Diumenge és una final, ja que si no guanyem serà un desastre»

El central del Nàstic assegura que «de vegades, l’equip vol però no pot»

27/10/2016

El central del Nàstic Alberto Lopo va valorar després de l’entrenament de dijous el moment en què es troba l’equip, i les sensacions que hi ha a la plantilla. El futbolista va reconèixer que «no és fàcil aquesta situació. De vegades, l’equip vol però no pot». L’ex del Deportivo de la Corunya va anar més enllà i va detallar que «no podem abaixar els braços ni donar-nos per vençuts».



Aquest diumenge el Nàstic rebrà la visita del Mallorca, a partir de les sis de la tarda. Serà un partit més que important, almenys per a Lopo, qui va detallar que «podria ser una final, per números i per la situació en què estem», tot afegint que «està clar que és una final, perquè si no guanyes tot es complicarà molt i serà un desastre».



Ell coneix aquestes situacions crítiques, ja que «amb l’Espanyol em vaig trobar fa temps a deu punts de la salvació, i ens vam salvar. No hi ha tan mal equip per ser on som. Moltes vegades ens han faltat moltes coses per guanyar». Pel que fa a la sanció del club a Rharsalla, va manifestar que «és un toc d’atenció que ha donat el club. Tots hem d’estar alerta perquè la situació no és fàcil i ara, més que mai, hem d’aportar tot el que puguem».



Ell creu que ha de ser l’equip qui surti d’aquestes arenes movedisses, ja que «nosaltres ens hem ficat aquí. No esperem que ens donin caramels ni res semblant. Ens tracten massa bé tenint en compte la situació en què ens trobem». «Una victòria canvia molt, però per aconseguir-ho l’equip ha de donar molt més», va sentenciar.