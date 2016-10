Hortelano espera arribar al Mundial del 2017 de Londres

«Espero fer coses molt bones en el futur», va apuntar

Efe

Actualitzada 27/10/2016 a les 14:05

Bruno Hortelano, plusmarquista espanyol de 100 i 200 metres i campió d'Europa del doble hectòmetre, es va mostrar optimista amb la intenció del futur, en plena fase de recuperació de l'accident que va sofrir el setembre passat, i va assegurar que espera «estar de gom a gom» en el Mundial de Londres 2017.



«Espero fer coses molt bones en el futur. No em poso terminis ni una competició en concret. Faig rehabilitació molt seriosa amb els metges del CAR (Centre d'Alt Rendiment de Barcelona). He començat a entrenar en el gimnàs, amb peses i cardio. Vaig a poc a poc, amb l'objectiu de Londres 2017, on espero estar molt fort, fins i tot millor que abans», va afirmar en roda de premsa a la seu del Comitè Olímpic Espanyol.



Hortelano, que se centrarà principalment en la prova de 200, va dir que la seva idea és portar a Espanya al seu entrenador, Adrian Durant (actualment a Estats Units) i dedicar-se en cos i ànima a l'atletisme, aparcant l'ampliació dels seus estudis. «Vull lliurar-me per representar bé a Espanya», va dir.



Reforçat mentalment després de l'accident, i com a mostra de la seva ambició, una de les il·lusions d'Hortolà és negociar un bonus amb els seus patrocinadors per tractar de batre el rècord d'Europa de 200 a poder de l'italià Pietro Mennea (19.72).



El velocista espanyol, que ja ha començat els seus entrenaments de pretemporada en el gimnàs, va agrair abans de res el suport de tot l'entorn familiar i esportiu i va destacar el treball dels metges que li han atès després de l'accident, esmentant als professionals de l'Hospital 12 d'Octubre, els de la Clínica Quirón de Barcelona, «que van fer una obra d'art a la meva mà», va donar les gràcies a la Federació Espanyola d'atletisme, «que ha estat amb mi des del principi».



«Al principi no sabia de què anava la lesió, però després quan m'ho van explicar em vaig tranquil·litzar. Estic segur que tornaré millor que abans. Jo vull tornar al 110 per cent i m'han assegurat que tot va bé», va explicar.



A partir d'ara, Hortolà es planteja «treballar en el CAR de Sant Cugat (Barcelona) fins que em recuperi del tot i quan vegi que l'assumpte mèdic va bé em plantejaré què fer».



De moment, el velocista espanyol no es fixa terminis, es troba fent la pretemporada i comprovant com es van guarint les ferides.



Una ferides que li impedeixen treballar amb peses, però no dubta Hortalano en què les podrà utilitzar d'aquí a uns mesos. «En aquest sentit hi haurà una limitació, però hi ha alternatives que ja estem parlant».



En la seva primera aparició pública després del seu accident, Hortolà va indicar que el seu mètode de treball serà el mateix que el de la temporada 2016.



«Hem preparat 100 metres, 200 i 400. Això m'ha donat fons i també velocitat amb els 60 metres en pista. Seguiré la línia d'aquest any. Faré totes les proves i veurem el que surt. Això sí, em vull centrar en el 200, una distància que em motiva, és un repte i veig que avanço», va explicar.



Si alguna cosa va deixar clar, és que la seva vida la dedicarà a l'esport, amb lliurament total. «M'ho prendré molt de debò i tornaré millor que abans, entreno per a això. Em vaig a centrar en l'esport, vaig acabar la carrera i estudiaré més endavant. És un repte fer-ho bé en l'esport, i representar bé a Espanya», ha dit.



Hortelano es va referir a l'ètica i a l'esforç en el treball com un dels canvis adquirits a partir de l'accident de trànsit. «Ara li dono encara més importància a l'ètica en el treball i al lliurament. Si abans feia el 95 per cent bé, ara tinc mes gana per barallar i vull treballar al 100 per 100. Estic motivat, vull donar-ho tot per tornar millor que abans», va apuntar.



També es va referir el velocista a les possibles variacions en la tècnica de carrera per les lesions a la mà dreta. «La tècnica no canviarà. Si corria amb la mà oberta seguiré igual. Córrer és alguna cosa que té a veure més amb les cames i el cap, amb això es corre», va indicar.



La idea d'Hortelano és portar a Espanya al seu entrenador, el nord-americà Adrian Durant. «Vull que venja aquí. L'entorn seria perfecte, hi ha bons recursos, millors que a Estats Units i vull seguir amb el meu entrenador aquí, a Espanya», va sentenciar.