Es complica l'arribada de José Naranjo, amb ofertes de Primera

Ell voldria tornar a Tarragona, equip que el va portar al cim, però Leganés, Alabès i Osasuna volen comptar amb ell fins a final de temporada

Actualitzada 27/10/2016 a les 09:40

A qui no li agradaria que José Naranjo tornés al Nàstic aquest mercat d’hivern? Segurament, si es fes una enquesta el «sí» fregaria el cent per cent. Ara bé, l’arribada de Naranjo al Nàstic és tota una Quimera, ja que el futbolista, que probablement sortirà prestat en el mercat d’hivern, compta amb ofertes de Primera Divisió. Ell voldria tornar a Tarragona, equip que el va portar al cim, però Leganés, Alabès i Osasuna volen comptar amb ell fins a final de temporada, i no seran rivals fàcils per al Nàstic. De fet, és pràcticament impossible que Naranjo arribi a Tarragona, ja que el jugador no pot deixar passar l’oportunitat de continuar jugant a Primera Divisió, on encara no ha disputat cap minut.