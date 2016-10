Els nous fitxatges del Nàstic, culpables de la situació de l'equip segons els lectors

Dos de cada cinc persones que han votat han decidit que són els futbolistes que van arribar en el mercat d'estiu els responsables de què el Nàstic sigui cuer

Actualitzada 27/10/2016 a les 17:10

El 41,27% de les persones que han participat en els darrers dies en l'enquesta que va proposar el 'Diari Més' han votat que els culpables de la situació actual del Nàstic són els jugadors que han arribat nous aquesta temporada.



En l'enquesta es preguntava a tothom que hi volgués participar qui era el culpable de la mala situació del Nàstic, un equip que la passada temporada va meravellar acabant en tercera posició a la classificació de Segona A i que enguany és el cuer de la categoria, amb només 6 punts sumats de 33 possibles.



En segona posició ha finalitzat l'opció «els jugadors antics i els nous». Aquesta opció engloba a tota la plantilla, i ha obtingut un 26,98% dels vots. En tercer lloc han quedat els jugadors que ja hi eren la passada temporada, amb un 17,46%, mentre que només un 14,29% ha opinat que els jugadors no tenen la culpa del que està succeint.