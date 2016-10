El Suprem desestima el recurs d'Alberto Benito contra el Nàstic

El jugador ha estat condemnat a pagar 53.800 euros més els interessos

Actualitzada 27/10/2016 a les 11:42

El Tribunal Suprem ha desestimat el darrer recurs interposat per Alberto Benito contra el Nàstic per haver marxat del club tenint, segons ha confirmat la justícia, contracte en vigor amb el club tarragoní. L’actual futbolista del CF Reus va assegurar no haver signat cap renovació i va marxar a l’Sporting de Gijón B. El Nàstic el va requerir-lo als entrenaments, però el futbolista no es va presentar, entenent que havia finalitzat la seva vinculació amb el club i que no tenia per què tornar a Tarragona. El jugador ha estat condemnat a pagar 53.800 euros més els interessos, una xifra que haurà d’assumir, en tot cas, ell.