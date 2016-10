Un gol de Caicedo als 9 minuts dóna la Supercopa catalana a l'Espanyol

El domini de l'equip blaugrana no es va traduir en bones ocasions per a poder marcar

Actualitzada 26/10/2016 a les 01:02

L’Espanyol s'ha alçat aquest dimarts amb la Supercopa de Catalunya després de superar en el Nou Estadi de Tarragona el Barcelona per 1-0, amb un gol de l’equatorià Felipe Caicedo als nou minuts.



Va dominar el conjunt de Luis Enrique, però l’Espanyol, amb molt ofici, va saber manejar la contesa per emportar-se el trofeu.



El Barcelona va començar controlant la possessió i el tempo del partit davant d’un Espanyol defensiu i tancat en el seu camp a l’espera de muntar-ne alguna contra per sorprendre el rival.



Nou minuts va durar l’empat al marcador fins que Reyes, amb una excel·lent passada en profunditat a l’esquena de Mathieu, va trobar a Caicedo que, amb qualitat, va superar la sortida de Masip i va empènyer la pilota al fons de les xarxes de l’equip de Luis Enrique.



Van endurir la defensa els pupils de Quique Sánchez Flores amb reiterades faltes per tallar la dinàmica de passis dels blaugrana, que amb prou feines aconseguien inquietar la porteria d’un Roberto, que va romandre inèdit la primera mitja hora de joc.



La tova defensa disposada pel Barcelona, amb fins tres jugadors del filial, va oferir una mica més que facilitats a un atac poc incisiu de l’Espanyol, que, quan s’atansava, causava veritable perill.



Va despertar l’equip blaugrana al minut 33 després d’una gran jugada de Carbonell, que va cedir la pilota a Denis Suárez, qui, amb un control orientat, es va desfer del seu marcador per posar a prova Roberto.



Poc més fins el final del primer acte, en el qual el Barcelona no va poder i no va saber desarticular la defensa perfectament col·locada de l’Espanyol sobre el terreny de joc.



Va començar el segon acte amb els mateixos 22 protagonistes en la gespa del Nou Estadi i amb les mateixes sensacions que va deixar el primer temps: domini estèril d’un Barcelona incapaç de perforar la meta del porter periquito.



Paco Alcácer va disposar de la més clara per als blaugrana al quart d’hora, però no va arribar al centre precís que li va servir Aleñà.



Van provar Nili i Denis Suárez des de lluny però els seus trets no es van convertir en perill real per a un Espanyol que, sense tenir en cap moment el control de l’esfèric, tampoc no es va veure amenaçat per a un conjunt blaugrana una mica espès als metres finals.



Amb aquesta victòria l’Espanyol empata el palmarès d’una competició que tan sols compta amb dos edicions ja que el 2015, i a conseqüència de l’atapeït calendari, no es va disputar el partit.