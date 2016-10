Nicolás Almagro i Feliciano López vindran a Tarragona per disputar el nacional

Ambdós seran alguns dels tennistes que prendran part en el campionat, del 3 al 5 de novembre

Redacció

Actualitzada 26/10/2016 a les 21:31

El Campionat d’Espanya absolut de tennis escalfa motors per arribar, del 3 al 5 de novembre, a Tarragona. Concretament, les instal·lacions del Club Tennis Tarragona seran l’escenari d’una cita que cap amant del tennis es pot perdre.



Conchita Martínez, capitana de la Reial Federació Espanyola de Tennis i una de les millors jugadores de tota la història del país, va ser l’encarregada de presentar la competició, i va dipositar tota la seva confiança en què la cita es desenvoluparà a la perfecció.



Moltes cares conegudes del tennis, com Nicolás Almagro o Feliciano López faran acte de presència en un campionat que també servirà, segons van destacar des de l’organització, per continuar provant les instal·lacions de cara als Jocs Mediterranis del 2017.



Un dels vuit equips participants serà el Club Tennis Tarragona, que farà tots els esforços possibles per no baixar de categoria, que és l’objectiu que s’ha marcat.



En total, s’han confirmat uns cent participants i l’entrada per poder assistir a tots els enfrontaments serà gratuïta, tant per als socis del Club Tennis Tarragona com per a totes aquelles persones que vulguin assistir en directe a un dels espectacles més importants del món del tennis.