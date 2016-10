Madinda pateix una contusió al genoll i és dubte per diumenge

En total, són vuit els futbolistes que estan a la infermeria grana, més problemes per a Vicente Moreno

Actualitzada 25/10/2016 a les 21:33

No li estan sortint gens bé les coses al Gimnàstic de Tarragona. El conjunt de Vicente Moreno només ha sumat sis punts dels 33 en joc fins ara, i la situació comença a tenyir-se de drama. A més, tampoc estan acompanyant les absències de jugadors, la major part en forma de lesions, ja que les sancions apareixen a comptagotes tenint en compte el moment de la temporada en què ens trobem.



En total, són vuit futbolistes els que estan actualment a la infermeria. El club grana va emetre aquest dimarts un comunicat en el qual especificava quin és l’estat de cadascun. Un dels que més preocupa és Lévy Madinda. El centrecampista va patir un cop en el partit de los Juegos Mediterráneos contra l’Almeria i, segons el club, pateix una contusió al seu genoll. La seva participació està més que complicada pel partit d’aquest diumenge al Nou Estadi, contra el Malloca, encara que s’haurà de sotmetre a proves complementàries.



Iago Bouzón, que també va jugar a Almeria, té una lesió fibril·lar de grau 2 als isquiotibials, i la seva participació de cara al duel contra els mallorquins és impossible. Stephane Emaná va rebre un cop al peu, però està entrenant amb la resta i el seu concurs en el pròxim partit no perilla. Pel que fa a Álex López, continua recuperant-se de la lesió fibril·lar que el va apartar del darrer partit lliguer, i Jean Luc, que porta gairebé un mes apartat del grup, té una periostitis i tampoc podria jugar diumenge.



Elvir Maloku té una contusió al quàdriceps, després del cop que va patir en el duel de Copa del Rei a Vallecas, i podria estar disponible per a diumenge i José Carlos, amb una lesió fibril·lar al quàdriceps, està realitzant treballs de fisioteràpia. Finalment, Manolo Reina continua recuperant-se del trencament doble de peroné patit en el duel amistós contra el Barcelona B, encara que la participació del porter no està prevista fins el mes de gener.