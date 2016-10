Expedient a Rharsalla per no assistir a una sessió de recuperació

El futbolista entrenarà a banda de la resta de companys

Actualitzada 26/10/2016 a les 20:29

Mohammed Rharsalla entrenarà a banda de la resta de companys d’equip perquè el club li ha obert un expedient disciplinari. El davanter del Nàstic no va assistir, la setmana passada, a una sessió de recuperació durant la tarda. Aquesta sessió, a nivell disciplinari, equival a un entrenament.



Resulta molt greu que un futbolista se salti un entrenament i, per tant, l’entitat grana ha decidit apartar-lo de la resta de l’equip, ja que no fer-ho significaria una falta de respecte a tots aquells que dia rere dia acudeixen a entrenar i s’esforcen al màxim.



Costarà molt que Rharsalla torni a comptar amb la confiança de Vicente Moreno, un entrenador molt estricte i que exigeix una implicació màxima per part dels seus futbolistes, una implicació que no ha demostrat Rharsalla.