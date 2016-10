«Nosaltres ens hem posat en aquesta situació i som nosaltres els qui hem de salvar-nos»

L’arquer lamenta que «si un atura cinc ocasions i li’n marquen tres, no serveix» i avisa que «ens hem de treure la por i créixer»

Actualitzada 25/10/2016 a les 10:17

—Va pensar en algun moment que aquest inici de la temporada podia ser tan desastrós? A la cua de la classificació i lluitant per la primera victòria.

—Quan vaig arribar aquí, estava a punt de començar la temporada i m’hi vaig trobar un grup molt unit igual que una família. No m’ho esperava, en aquell moment, però això ha passat i hem de mirar de tirar endavant.



—El tècnic Vicente Moreno, va assegurar diumenge, després del partit, que el Nàstic no va fer el que havia de fer. Per què un equip que funcionava ara no fa res bé?

—Estic totalment d’acord amb el que diu el míster. No vam fer el que havíem de fer, el que havíem parlat que faríem. Les coses no van sortir bé.



—Almeria era un partit clau i no van disparar a porteria. Creu que falta actitud?

—L’Almeria va estar molt bé en defensa, però també a nosaltres ens va faltar aquell punt d’atrevir-nos a trepitjar la seva àrea. També en va faltar saber traslladar al partit el que havíem entrenat.



—Llavors, quin va ser el problema?

—Teníem unes indicacions, voldríem haver generat més perill a les bandes. Tampoc vam estar bé en defensa. L’equip, en total, no va fer allò que sabíem que ens calia fer.



—Entendria que el club canviés la meitat de la plantilla al mercat d’hivern?

—És una decisió que correspon a l’entrenador, al director esportiu, al club. És veritat que hi ha un problema i que té lloc als jugadors. Nosaltres ens hem posat en aquesta situació i som nosaltres els que hem de mirar de salvar-nos fins al proper partit, després al següent i fins al gener. Des d’allà, fins a l’estiu. Ara, entrenador, director esportiu i club decidirà a qui vol canviar.



—Vostè va ser un dels pocs que es va salvar del partit. Van ser tres, els gols de l’Almeria, però podrien haver estat molt més.

—Al final, no va servir. És igual si un porter atura cinc ocasions i li marquen tres. Jo prefereixo no aturar-ne cap i que l’equip guanyi per 1-0. Estic content per fer aquestes intervencions, de qualsevol forma, però sento que no serveixen. Ho farien si guanyéssim, però així no em fan massa feliç.



—A nivell personal, com s’està trobant?

—Em trobo molt bé, em sento amb força i amb una mentalitat molt forta. He estat en situacions pitjors que aquesta, he viscut quinze partits sense guanyar i sé què és una situació complicada. Faré tot el que pugui per canviar el que està passant perquè sé que només nosaltres podem fer-ho.



—Li ha pres la titularitat a Saja, un meta amb cartell i amb bon historial. S’hi sent orgullós?

—Jo no faria servir aquí la paraula «orgullós». Tothom vol jugar. Tothom vol tenir un lloc a l’onze. Nosaltres juguem, lluitem, i és l’entrenador qui decideix.



—És un marró jugar ara que l’equip es troba en aquesta situació?

—És una situació complicada però no sento que sigui un problema jugar perquè hi ha hagut partits on hem estat bé i ens hem merescut guanyar. També n’hi ha hagut d’altres on hem estat fatal. Però, ara ens hem de treure la por, els pensaments negatius, per a poder arrencar, començar a fer les coses bé de mica en mica, anar creixent i aconseguint els resultats que volem. No és complicat.



—Hi ha bon ambient a la plantilla?

—Sí. No hi ha hagut cap problema, cap cosa estranya. Ni la més mínima discussió. Hi ha el sentiment que volem guanyar.