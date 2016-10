150 quilòmetres cronometrats de recorregut en el Rally Costa Daurada Legend 2016

El Rally, que passarà pel Priorat, el Baix Camp i tindrà un petit tram a Salou, tindrà lloc aquest divendres i dissabte

Actualitzada 25/10/2016 a les 16:15

Cotxes de rally clàssics arribaran a Salou aquest divendres vinent en el marc del Rally Costa Daurada Legend. De moment fins a 82 vehicles s'han inscrit a l'esdeveniment, que donarà el tret de sortida aquest divendres dia 28 a les 5 de la tarda a l'alçada de les fonts cibernètiques de Salou.El recorregut cronometrat comptarà amb 150 quilòmetres, mentre que la distància total serà de 550 quilòmetres, tot dividit en 15 trams de carretera tancada que transcorreran pel Priorat, el Baix Camp, i un petit tram per Salou mateix. El Rally finalitzarà dissabte 29, i l'entrega de premis serà el mateix dissabte a les 8 del vespre, davant el Patronat de Turisme del municipi.El regidor de Turisme de l’ajuntament de Salou, Benet Presas, ha assegurat, durant la presentació de l'esdeveniment aquest dimarts, que «l’aposta del municipi pel Rally és clara i decidida, i l’objectiu de la col·laboració és participar de forma activa en un esdeveniment esportiu d’aquestes dimensions». «La voluntat», ha afegit, «és també desestacionalitzar la temporada turística en benefici del municipi».Per la seva banda Josep Masdéu, vicepresident primer de la Federació Catalana dʼAutomobilisme, ha agraït a lʼAjuntament de Salou la seva col·laboració amb l’organització del Rally. Masdéu ha assegurat que l’objectiu de la FCA és potenciar i donar suport a les iniciatives esportives dels clubs del territori i fomentar l’automobilisme. Josep Ramos, representant de l’escuderia Baix Camp, ha explicat que la voluntat del Rally és «oferir una experiència única» tant als pilots com als espectadors i ha destacat el caràcter dinamitzador del territori que l’acull, així com la vocació internacional de cara a futures edicions.