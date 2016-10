El duet finlandès olímpic de natació sincronitzada entrena al CN Tàrraco

Les esportistes entrenaran al centre tarragoní durant tota aquesta setmana

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 18:37

Les nedadores del duet finlandès olímpic de natació sincronitzada realitzarà els entrenaments a les instal·lacions del Club Natació Tàrraco al llarg d'aquesta setmana. D'aquesta manera Sini Tuuli, Inka Hirsilä i la nedadora suplent realitzaran els entrenaments a càrrec de la responsable i coordinadora de la secció, Laura Amorós. Aquestes nedadores realitzaran, el proper mes de novembre, una competició que els ha de portar als JJOO de Japó del 2020.



Laura Amorós és Llicenciada en Educació Física i com a nedadora va formar part del Centre de Tecnificació Esportiva de Catalunya i ha format part de la Selecció Nacional de Natació Sincronitzada del 1990 al 1995. Ha participat en diferents Europeus Absoluts i Mundials junior. Com a entrenadora ha fet trajectòria al Club Natació Kallípolis i ha estat entrenadora assistent de la Selecció Nacional de 2003 a 2009, anant als JJOO de Pequín 2008 on l’equip i el duet van aconseguir medalla de plata.



Les nedadores finlandeses entrenen de 9 del matí a 4 del vespre el duo tècnic i el lliure, les dues disciplines que, si tot va bé, faran als propers JJOO. Primer realitzen exercicis de preparació física en sec, després en aigua i, a continuació, realitzen un treball tècnic específic, un treball de la coreografia i perfeccionament.