El FC Barcelona i l'RCD Espanyol fan públiques les convocatòries per la Supercopa de Catalunya

Sis jugadors del primer equip del Barcelona jugaran el partit del Nou Estadi, mentre que de l'Espanyol seran pràcticament tots els del primer equip

Redacció

Actualitzada 24/10/2016 a les 16:21

El FC Barcelona i l'RCD Espanyol han fet públiques les convocatòries de jugadors per la disputa del partit de la Supercopa de Catalunya que ha de disputar-se aquest dimarts a les 21.30 h al Nou Estadi de Tarragona.



Finalment seran sis els integrants del primer equip del FC Barcelona els que han estat convocats: Masip, Denis, Arda, Paco Alcácer, André Gomes i Mathieu. A aquests els acompanyaran els jugadors del filial, José Suárez, Palencia, Mujica, Nili, Marlon, Moisés, Martínez, Sarsanedas, Aleñá, Alfaro, Gumbau i Carbonell.



Luis Enrique, que ha donat permís a Ter Stegen, Rakitic, Sergio, Luis Suárez, Messi, Neymar Jr, Mascherano, Digne, S. Roberto i Umtiti per no exercitar-se fins dijous amb el grup. A la llista de convocats tampoc hi apareixen els lesionats Piqué, A.Iniesta, Jordi Alba, Cillessen i Aleix Vida, que tampoc ha estat convocat perquè, segons afirma el club, que té unes molèsties a l'adductor de la cuixa dreta produïdes a l'entrenament d'aquest dilluns.



Per la seva banda, l'RCD Espanyol convoca als jugadors del primer equip Roberto, Diego López, Demichelis, Rubén Duarte, Víctor Sánchez, Víctor Álvarez, Gerard, Salva Sevilla, Reyes, Caicedo, Leo Baptistao, Jurado, David López, Javi López, Javi Fuego, P. Diop, Diego Reyes, Marc Roca, Aarón i el jugador del filial Óscar Melendo.